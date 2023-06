Fidanzata in affitto | recensione della divertente commedia con Jennifer Lawrence

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Ladiin, ladiretta da Gene Stupnitsky cone Andrew Feldman: una storia leggera ma brillante, da guardare senza pregiudizi Tutto per un’automobile Maddie () ha perso sua madre e rischia di perdere anche la casa di Montauk che la donna le ha lasciato in eredità visto che non riesce a pagare le tasse. La soluzione ai suoi problemi economici sembra comparire quando trova un annuncio su Craiglist, inserito da una coppia di ricchi genitori desiderosi di far uscire dal guscio il figlio diciannovenne Percy (Andrew Feldman) prima che entri al college. Per farlo sono disposti a tutto, anche regalare un’automobile alla donna che riuscirà a compiere ...

Rieccola Jennifer Lawrence , scatenata e incasinata. Con un'energia caotica strabordante che vorrebbe travolgerci di comicità e risate. Invecein(dal 21 giugno al cinema) non è la commedia che vorrebbe essere, con cui ridere a crepapelle. Si ridacchia , sì, ogni tanto, soprattutto nella seconda parte. Ma intanto si aspetta ...Quello di cui parlain, oramai, lo sappiamo un po' tutti. Parla di Maddie, una giovane donna che, per non perdere la casa di famiglia, a Montauk , propoagine estrema degli Hamptons, accetta il lavoro ...La recensione del film Unain, diretto da Gene Stupnitsky, che segna il ritorno al cinema demenziale di Jennifer ...

Fidanzata in affitto, la recensione del film con Jennifer Lawrence Cinefilos.it

Rieccola Jennifer Lawrence, scatenata e incasinata.Con un’energia caotica strabordante che vorrebbe travolgerci di comicità e risate. InveceFidanzata in affitto (dal 21 giugno al cinema) non è la ...Niente di sovversivo, niente di politico, per carità: e però questa commedia estiva fresca e divertente ha dalla sua Jennifer Lawrence e, con lei, rompere qualche schema e demolire qualche certezza, r ...