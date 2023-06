Ficarra e Picone | il nuovo film avrà come protagoniste Maria Chiara Giannetta e Barbara Ronchi

Ai Nastri d'Argento 2023 trionfano come Nastro dell'anno il film La stranezza di Roberto Andò , con protagonistie Toni Servillo, e come Miglior Film Rapito di Marco Bellocchio (che ...... il film di Roberto Andò con Toni Servillo,. Riconoscimenti anche a Giuseppe Fiorello, miglior esordio per 'Stranizza d'amuri' (premiato anche con il Nastro della legalità). A Sydney ...... il film di Roberto Andò con Toni Servillo,. Riconoscimenti anche a Giuseppe Fiorello, miglior esordio per 'Stranizza d'amuri' (premiato anche con il Nastro della legalità). A Sydney ...

Ci sono le riprese del film di Ficarra e Picone: ecco come cambia il traffico a Catania La Sicilia

Ficarra e Picone in piazza Santa Maria di Gesù per le riprese del loro nuovo film: ecco alcune foto del set in preparazione.Il lungometraggio si aggiudica ben sette premi tra cui miglior film, miglior regia e migliore attrice protagonista ...