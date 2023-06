Festa della Musica all’Aeroporto di Napoli con il Conservatorio San Pietro a Majella

(Di mercoledì 21 giugno 2023) IldiSanprotagonista in aeroporto29esima edizione intitolata “Vivi la Vita!”. Il quartetto di allievi composto da Violino, Clarinetto, Violoncello e Pianoforte si esibirà in sala imbarchi dalle 10:00 alle 17:00. Si consolida il gemellaggio fra Gesac, società di gestione dello scalo partenopeo e il prestigiosoSanche cura questa edizionedal tema “Vivi la vita!” con un repertorio che celebra la forza e la tenaciavita, in ogni sua forma ed espressione. Il quartetto, composto dai migliori allievi dell’istituto, eseguirà brani che esaltano la natura, dal suo ...

...il proprio amore nel matrimonio che si è celebrato a Foligno e poi si è spostato ad Assisi per una lunghissima. Tra gli invitati, oltre a parenti e amici, anche alcuni calciatoriRoma ...E poi questa lunghissima cavalcata che ha portato alla preparazione, che ancora oggi continua. Questo ho voluto raccontare, un parallelismo ma anchenunal cavalcata verso questa gioia ...Un simboloper grandi e piccini. Dalle celebrazioni per i compleanni, alle estati con gli amici, ai pranzi e alle cene in compagnia, le bevande analcoliche ci sono sempre in un modo o in ...

Brescia: Festa della Musica 24 giugno 2023 | orari e programma BresciaToday

Bientina, 21 giugno 2023 - Bientina sarà avvolta da teli di mistero e magia e si trasformerà in un teatro a cielo aperto per l’iniziativa “Il Borgo dei Miracoli”, Festa del Commercio organizzata dall’ ...Il quartiere di Ri ospita la cena benefica della Croce Verde Chiavarese. Ultimi giorni per aderire Chiavari – Ultimi giorni per aderire alla cena benefica della Croce Verde chiavarese. "Ci "Ri-vediamo ...