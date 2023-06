Festa della musica a Ostia | ecco dove | quando e programma completo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 21 giugno 2023) L’estate è arrivata e con essa la voglia di divertirsi, di scoprire nuove emozioni, di vivere la vita. E cosa c’è di meglioper esprimere tutto questo? Lache unisce, che emoziona, che fa sognare. Quest’ultima sarà protagonista assoluta, l’evento internazionale che si svolge ogni anno il 21 giugno in tante città del mondo. Ma venendo al nostro territorio una bellissima occasione per poter godere di un momento di divertimento accompagnato da ritmo e note in una location marittima è offerta dalla città di. Vediamo insieme di cosa si tratta!2023: il litorale romano si trasforma in un palcoscenico a cielo ...