Federico Nicotera | è finita con Carola Carpanelli | le parole di lui fanno sospettare il peggio dopo Uomini e Donne

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 21 giugno 2023)Viola, forse, si sono lasciati. Difficile dirlo: nell’epoca delle rotture su Instagram un fallimento relazionale, prima della sua ufficializzazione, è preceduto da una fase di frasi retoriche, non detti, frecciatine e utilizzo sfrenato di canzoni tristi che non si sa mai quanto possa durare. Oggi, però,ha segnato un punto in più che potrebbe farci arrivare molto vicini al traguardo.sono in crisi: ledi lei: “Non è una colpa averci creduto”hanno fatto decollare il loro rapporto molto in ...