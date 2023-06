Fedagripesca Toscana | piano Ue follia | nella nostra regione a rischio 600 posti di lavoro

...//www.facebook.com/groups/goversilia Redazione 31 Maggio 2023 2 minuti di lettura Facebook Twitter WhatsApp Condividi via Email Stampa Articoli correlati Pesca,Confcooperative: "...Orbetello, 24 maggio 2023 - " La difesa dell'anguilla è la difesa di un simbolo dell'ecosistema toscano ". A dirlo è stato Fabrizio Tistarelli, presidente di, a margine del convegno "Obiettivo Anguilla: sostenibilità, gastronomia e cultura" in corso ad Orbetello. "Il luogo in cui viviamo e lavoriamo - dice Tistarelli - è unico, ..." La difesa dell'anguilla è la difesa di un simbolo dell'ecosistema toscano ". A dirlo è stato Fabrizio Tistarelli, presidente di, a margine del convegno "Obiettivo Anguilla: sostenibilità, gastronomia e cultura" in corso ad Orbetello. "Il luogo in cui viviamo e lavoriamo - dice Tistarelli - è unico, ...

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie. I divieti generalizzati sono sterili e controproducenti. Contestiamo il nuovo Piano d’azione UE per la pesca che, imponendo una serie di veti, si t ...