(Di mercoledì 21 giugno 2023) Il portavoce della Commissione Wigand risponde sul caso di Padova: “Se un genitore è riconosciuto come tale in un Paese membro glirispettare la decisione”

Lenon hanno nulla da nascondere, crescono i loro figli nell'orgoglio e nella trasparenza della loro storia'. 'Infine per completezza di informazione dico alla ministra che la ...L'Associazionedel Veneto Sulla vicenda è intervenuta anche l' Associazionedel Veneto : " Questi atti di nascita non hanno infranto alcuna legge poiché sono ...La frase, pronunciata da Christian Wigand, portavoce della Commissione europea, rispondendo a una domanda sul caso dellea Padova, è decontestualizzata e soprattutto la vera ...

Famiglie arcobaleno, l’Ue: "Gli Stati membri devono riconoscere i genitori di altri Paesi" la Repubblica

Le parole dell’artista alle famiglie arcobaleno, dopo gli atti di nascita contestati dalla procura. Tour sold out, 25 canzoni che ripercorrono la carriera dell'artista tra inediti e brani indimenticab ...L’Ue critica l’Italia per le discriminazioni contro la comunità Lgbt e le famiglie arcobaleno: “Chi è genitore in uno Stato deve ...