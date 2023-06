Faccia il suo dovere in Tunisia Migranti | Salvini suona la sveglia al Fmi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 giugno 2023) "Spero che il Fondo Monetario Internazionaleil prima possibile quello che deve fare inperché è assurdo, 'non ti do i soldi finché non fai le riforme, non posso fare le riforme se non mi dai i soldi'. Ci vanno di mezzo vite innocenti. Spero che le autorità internazionalino quanto dovuto per il sostegno alla". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, intervenendo alla presentazione del report annuale sull'attività della Guardia costiera, nella sede del MIT.