... arrivato addiritturadietro al vincitore Marco Mazzoli, i colpi di scena non sono certo ... quando Ilary Blasi gli ha chiesto di indovinare lasull'ultima spiaggia, ha fatto il nome di ...In studio rientra invece Helena Prestes, lapiù controversa di questa edizione, che ...gli ex naufraghi sarà il ragazzo a spuntarla. L'amore di Luca per la mamma Prima di conoscere il ...... la conduttrice Ilary Blasi ha chiesto ai finalisti di indovinare l'identità della... Articoli più letti Alena eredová: poker di abiti da sposa per ilmatrimonio di Ilaria Perrotta ...

Ex naufraga: "Secondo me Cristina Scuccia non è etero" Biccy

Speaker milanese, 50 anni, è uno dei più richiesti conduttori radiofonici italiani, oltre che ideatore dell'irriverente programma Lo Zoo di 105 su Radio 105. Sposato con la collega Stefania Pittaluga, ...La finale dell’Isola dei Famosi 2023 incorona vincitore Marco Mazzoli senza grosse sorprese. Questa diciassettesima edizione è stata piuttosto debole e andiamo allora ad analizzare quali possano ...