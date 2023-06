Ex coppia del trono over di Uomini e Donne perde il figlio? Cosa è successo

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 21 giugno 2023) In queste ore, due ex esponenti deldihanno fatto un annuncio molto triste. Nello specifico, i due ragazzi hanno pubblicato un video in cui hanno dichiarato di trovarsi in un momento molto difficile in quanto hanno vissuto unamolto brutta. I due non sono stati espliciti, ma i fan hanno subito capito che si trattasse della gravidanza di lei. Scopriamo chi sono e. L’annuncio velato dell’exdeldiUna exdiha pubblicato un video molto toccante su Instagram. I due protagonisti sono Antonella Perini e Luca Panont. I ragazzi si sono ...