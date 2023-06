Europei Under 21 | verso Italia - Francia | la carica degli Azzurrini

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Si avvicina il giorno del debutto per l'21 aglidi categoria in programma in Romania e Georgia. Domani sera glidi Nicolato giocheranno contro lail primo match del girone. Una sfida subito decisiva per vincere il girone di cui fanno parte anche Norvegia e...

I pronostici di mercoledì 21 giugno: al via gli21 con quattro partite in programma tra le 18:00 e le 20:45. Inizia ufficialmente questo mercoledì l'Europeo21 di Romania e Georgia che vede anche l'Italia tra le nazionali ...Finisce dunque con una piccola amarezza la pur straordinaria stagione del numero 77 del Napoli , che ha deciso di non prendere parte agli21 che si disputeranno dal 21 giugno 2023 in ...Insomma, l'Europa21 si presenta come una grande occasione per l'Italia di dimostrare il proprio valore calcistico, e l'opportunità per Sandro Tonali di farsi valere a livello internazionale . ...

Da Carnesecchi a Pellegri, passando per la stella Tonali: ecco i 23 di Nicolato La Gazzetta dello Sport

(Adnkronos) - Esordio tosto per l’Italia all’Europeo Under 21 di Romania e Georgia: gli Azzurrini di Paolo Nicolato sfideranno domani la Francia alla Cluj Arena nel secondo match del Gruppo D, di cui ...Si inizia mercoledì 21 giugno. La 24esima edizione dell'Europeo Under 21 va in scena in Romania e Georgia e si concluderà sabato 8 luglio. Cinque le città prescelte dove si disputeranno le partite del ...