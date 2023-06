Europei Under 21 | Paolo Nicolato presenta la sfida contro la Francia | “Grande rivale | sappiamo cosa ci aspetta”

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Domani sarà ilgiorno. L’Italia, infatti, è pronta per l’esordio ufficiale nei Campionati21 2023. Alle ore 20.45 gli Azzurrini saranno impegnatila temibile(previsti circa 14.000 spettatori) nel primo match del Gruppo D che, nel pomeriggio, vedrà in campo anche Svizzera-Norvegia. Perre lai transalpini, oggi in conferenza stampa hanno parlato il commissario tecnicoe il capitano Sandro Tonali. Il tecnico ha iniziato il suo racconto parlando del peso specifico di questa manifestazione: “E’ da due anni che prepariamo questa competizione e negli ultimi due mesi abbiamo lavorato molto sugli avversari. Laè una squadra che ha ...

Commenta per primo Termina a reti inviolate il derby tra Belgio e Olanda , nella prima giornata della fase a gironi degli21: in campo 90' Charles De Ketelaere - Sempre nel Gruppo A vincono i padroni di casa della Georgia contro il Portogallo : 2 - 0 il finale con le reti tutte nel primo tempo di Gagua e ...21: De Ketelaere sorprende e Leao applaude .21: male il Portogallo .21, risultati e classifiche gironi .21: De Ketelaere sorprende e Leao ...Dopo la bella prova di Niederwangen i nostri giovani azzurri16, 18 e 20 si troveranno nuovamente ad affrontare i migliori talentinella specialità con imbrago. A portare la nostra ...

Da Carnesecchi a Pellegri, passando per la stella Tonali: ecco i 23 di Nicolato La Gazzetta dello Sport

