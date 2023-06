Europei Under 21 | nella giornata inaugurale successi per Spagna | Georgia e Ucraina | pari tra Olanda e Belgio

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Ha preso ufficialmente il via il Campionato Europeo21. L’edizione 2023, che si disputa tra Romania e, ha visto le due squadre padrone di casa in campo nei primi 4 match del programma con esiti diametralmente opposti. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio cos’è successoprimadella manifestazione di categoria. Nel Gruppo A importante successo dellaper 2-0 sul Portogallo. I padroni di casa, allo stadio Dinamo Arena di Tbilisi hanno sbloccato il match dopo 37 minuti con Gagua, quindi raddoppio nel recupero del primo tempo (46?) con Sazonov.ripresa lusitani in 10 uomini per l’espulsione diretta di Araujo. Nel secondo match del raggruppamento si chiude sullo 0-0 tra. Match vibrante con 17 ...

A piazzare il colpo è il Newcastle, che ha fatto la sua proposta al club rossonero forte dell'ok del giocatore (al momento impegnato con la nazionale21 aglima pronto ad accettare il ...Commenta per primo Termina a reti inviolate il derby tra Belgio e Olanda , nella prima giornata della fase a gironi degli21: in campo 90' Charles De Ketelaere - Sempre nel Gruppo A vincono i padroni di casa della Georgia contro il Portogallo : 2 - 0 il finale con le reti tutte nel primo tempo di Gagua e ...Il video con gli highlights di Belgio - Olanda 0 - 0 , match valido per gli21 2023. Pareggio a reti bianche per le due formazioni U21 nel girone A, tante però le occasioni da una parte e dall'altra, tra traverse e grandi parate dei portieri. Si parte con un ...

Ha preso ufficialmente il via il Campionato Europeo Under 21. L'edizione 2023, che si disputa tra Romania e Georgia, ha visto le due squadre padrone di casa in campo nei primi 4 match del programma co ...Domani sarà il grande giorno. L'Italia, infatti, è pronta per l'esordio ufficiale nei Campionati Europei Under 21 2023. Alle ore 20.45 gli Azzurrini saranno impegnati contro la temibile Francia (previ ...