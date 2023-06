Europei Under 21 | Italia-Francia | l’esordio degli Azzurrini – Orario e dove vederla in tv

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Comincia a Cluj contro lail cammino dell’agli21 di Romania e Georgia. Subito un big match per glidel ct Paolo Nicolato, inseriti nel gruppo D insieme a Norvegia e Svizzera. Si può quasi parlare di finale anticipata, visto che ad affrontarsi sono due tra le squadre che puntano al titolo. Ladi Ripoll nella fase preliminare ha mandato a segno ben 13 marcatori differenti. Il primo nome sul taccuino dei giovani difensori azzurri non può che essere quello di Amine Gouiri, miglior marcatore dei Les Bleuets. Altro pericolo è senza dubbio Rayan Cherki, trequartista del Lione. Terzo osservato speciale per Scalvini e compagni è l’attaccante del Montpellier Elye Wahi. Non è un giocatore offensivo, ma merita una menzione d’onore anche Pierre ...

Va così almeno dai primi anni Duemila, da quando l'Under 21 che vinceva titoli negli anni Novanta - tre di fila con Cesare Maldini come ct -, ne ha vinti parecchi meno e poi non ne ha vinti

Georgia U21 - Portogallo U21: ecco le formazioni ufficiali della sfida della prima giornata del Gruppo A degli Europei Under-21 ...Scattano gli Europei Under 21 di calcio e per le Nazionali in gioco, tra cui l’Italia, la caccia è doppia: oltre a provare a tornare sul trono d’Europa (gli Azzurrini, tra il 1992 e il 2004, hanno tri ...