Europei Under 21 | esordio vincente per la Spagna | la Romania cede al 3-0

(Di mercoledì 21 giugno 2023)con vittoria per lache si è imposta per 3-0 sulla, nella prima giornata di21. Un primo tempo concluso a reti inviolate, nonostante le numerose occasioni, come quella più clamorosa sprecata da Ruiz sul finale del primo tempo: l’attaccante numero 9 si ritrova tutto solo a due passi dalla porta e sbaglia clamorosamente indirizzando male il piattone. L’equilibrio muta ad inizio ripresa: è il 55esimo quando Sergio Gomez fornisce l’ennesimo ottimo assist, questa volta in area per Baena, a cui non resta che mettere in rete centralmente. Per il raddoppio bisognerà attende solo qualche minuto, un ottimo Gomez continuare a regalare assist, questa volta è Miranda ad arrivarci in scivolata insaccando il 2-0. Il sigillo sul match lo mette proprio il centrocampista del City ...

A piazzare il colpo è il Newcastle, che ha fatto la sua proposta al club rossonero forte dell'ok del giocatore (al momento impegnato con la nazionale21 aglima pronto ad accettare il ...Commenta per primo Termina a reti inviolate il derby tra Belgio e Olanda , nella prima giornata della fase a gironi degli21: in campo 90' Charles De Ketelaere - Sempre nel Gruppo A vincono i padroni di casa della Georgia contro il Portogallo : 2 - 0 il finale con le reti tutte nel primo tempo di Gagua e ...Il video con gli highlights di Belgio - Olanda 0 - 0 , match valido per gli21 2023. Pareggio a reti bianche per le due formazioni U21 nel girone A, tante però le occasioni da una parte e dall'altra, tra traverse e grandi parate dei portieri. Si parte con un ...

Romania U21-Spagna U21 0-2: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Ha preso ufficialmente il via il Campionato Europeo Under 21. L'edizione 2023, che si disputa tra Romania e Georgia, ha visto le due squadre padrone di casa in campo nei primi 4 match del programma co ...Domani sarà il grande giorno. L'Italia, infatti, è pronta per l'esordio ufficiale nei Campionati Europei Under 21 2023. Alle ore 20.45 gli Azzurrini saranno impegnati contro la temibile Francia (previ ...