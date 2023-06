Europei Under 21 | esordio da brividi per l’Italia contro la Francia

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 21 giugno 2023) (Adnkronos) –tosto perall’Europeo21 di Romania e Georgia: gli Azzurrini di Paolo Nicolato sfideranno domani laalla Cluj Arena nel secondo match del Gruppo D, di cui fanno parte anche Svizzera e Norvegia (in campo alle 18). La formazione transalpina non vince un Europeo di categoria dal 1988 e non arriva in finale dal 2002, ma si presenta a questa rassegna continentale con ambizioni importanti. I precedenti sorridono al, che è rimasta imbattuta in 13 delle 16 sfide21i francesi, in virtù di sei vittorie e sette pareggi – solola Svezia inoltre (otto) gli Azzurrini hanno collezionato più segni “X”. Questo sarà il quarto incrocio tra le due formazioni in un Europeo di categoria: i ...