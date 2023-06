Europei Under 21 2023 | Tonali | “Siamo un gruppo forte | ora dobbiamo dare il meglio”

(Di mercoledì 21 giugno 2023) L’Italia21 si prepara al debutto nell’Europeo di categoria contro la Francia e tra i protagonisti ci sarà anche Sandro. Ormai già presenza fissa nella Nazionale di Roberto Mancini, il calciatore del Milan ha accettato di buon grado di partecipare ad una competizione in cui gli Azzurrini puntano ad arrivare in fondo: “Abbiamo fatto la scelta migliore per tutti, anche perché dopo le 50 partite che ho giocato quest’anno sarebbe stato eccessivo giocare anche la Nations League”. Il centrocampista del Milan si appresta a vivere il terzo Europeo21 della sua giovane carriera, anche se nelle prime due occasioni non andò a finire bene: “Non c’è voglia di rivincita, ma sappiamo cheun, abbiamo lavorato tanto in questi giorni e vogliamo fare bene. Ora ...

Commenta per primo Comincia contro un avversario durissimo l'avventura della Nazionale agli21 : giovedì 22 giugno alle 20:45 va in scena Francia - Italia , prima sfida di un torneo che mette in palio anche tre posti per le Olimpiadi di Parigi. Gli azzurri hanno ambizioni ...Commenta per primo Sandro Tonali, centrocampista del Milan molto chiacchierato per via della recente offerta del Newcastle e impegnato in Romania e Georgia per gli21, ha aiutato a donare all'Uoc di Oculistica dell'Istituto Gaslini di Genova , diretta dal dottor Massimiliano Serafino, un nuovo strumento per l'analisi della refrazione in età ...Meno uno al debutto dell'Italia agli21. Azzurri chiamati alla sfida contro la Francia, manco a dirlo una delle favorite alla vittorie finale, in un girone che comprende anche un altro paio di brutti clienti, Svizzera e ...

Georgia U21 - Portogallo U21: ecco le formazioni ufficiali della sfida della prima giornata del Gruppo A degli Europei Under-21 ...ROMA - Comincia contro un avversario durissimo l’avventura della Nazionale agli Europei Under 21: giovedì 22 giugno alle 20:45 va in scena Francia-Italia, prima sfida di un torneo che mette in palio a ...