Europei Under 21 2023 in tv | quando gioca l’Italia | calendario e squadre favorite

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Si avvicinano gli21, con i nostri giovani Azzurri che dovranno contendersi il titolo europeo. Come sappiamo, all’interno di questa competizione siamo gli avversari più temibili, avendo alzato la Coppa finale in diverse occasioni. Le partite, come sempre, potranno essere viste in chiaro sui canali della Rai e attraverso le piattaforme di streaming. Gli21 di calcio: anche gli Azzurri in campo Il torneo manca alda almeno vent’anni. Quest’anno però, per i ragazzi e il CT Paolo Nicolato, vogliono alzare a tutti i costi la Coppa Europea del torneo21. La formazione promette molto bene, avendo a disposizione nella selezione grandi talenti calcistici che oltretutto hanno già vissuto esperienze calcistiche nei maggiori campionati ...