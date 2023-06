Europei U21 2023 | risultati e classifiche

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Ie ledella fase finale degliU21, che si svolgono in Romania e in Georgia. Dopo le fasi di qualificazione, ecco che le migliori 16 selezioni si ritrovano e si sfidano per decretare chi è la migliore Under 21 europea. Si parte già mercoledì 22, nel pomeriggio. Ecco tutti ie ledella competizione.Gruppo A Georgia 3 Belgio 1 Olanda 1 Portogallo 0 Gruppo B Spagna 3 Ucraina 3 Romania 0 Croazia 0 Gruppo C Repubblica Ceca Inghilterra Germania Israele Gruppo D Norvegia Svizzera FranciaItaliaPrima giornata Mercoledì 21 giugno Gruppo A Ore 18:00, Belgio-Olanda 0-0 Ore 18:00, Georgia-Portogallo 2-0 (37? Gagua, 45? Sazonov) Gruppo B Ore 18:00, Ucraina-Croazia 2-0 (19? ...

La partita Romania- Spagnadi Mercoledì 21 giugno 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 1° giornata degliBUCHAREST - Mercoledì 21 giugno 2023 , alle ore 20:45 la Spagnafarà visita a Romaniaper la giornata 1 degli. La partita in programma non rappresenta la prima volta ...Il video con gli highlights di Belgio - Olanda 0 - 0 , match valido per gliUnder 21 2023. Pareggio a reti bianche per le due formazioninel girone A, tante però le occasioni da una parte e dall'altra, tra traverse e grandi parate dei portieri. Si parte con un ...La Georgia si impone per 2 - 0 sul Portogallo, nella prima giornata degliUnder 21 2023 . E' Gagua a sbloccare il risultato al 37 , approfittando di un errore difensivo, è invece Sazonov ad allungare sul finale. Seconda frazione a reti inviolate. Si prende la vetta ...

Lampi di CDK, ma il Belgio non piega l'Olanda. Sorpresa Georgia, Portogallo ko La Gazzetta dello Sport

Di seguito le formazioni ufficiali di Romania-Spagna, prima giornata del Gruppo D degli Europei Under 21. Tra i rumeni da segnalare la presenza dal 1' di Louis Munteanu, trequartista ...Sono in campo da pochi minuti Romania e Spagna, che si affrontano per prima giornata del Gruppo D degli Europei Under 21.