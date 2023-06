European Games | sorteggiati i tabelloni | spagnoli favoriti | l' Italia ci prova

Sono stati sorteggiati all'Hotel Hilton i tabelloni dei tre tornei di padel - maschile, misto, femminile - in programma aglida oggi. Inizio sui campi dello Ksos Center di Cracovia e Spagna da battere in tutte e tre le specialità. Pablo Garcia e Alonso Rodriguez, sono le teste di serie numero uno del Maschile ...Alle ore 20:30 di mercoledì prenderanno il via gli2023 di Cracovia. Per gli azzurri del tiro con l'arco sarà Mauro Nespoli a fare da portabandiera insieme a Odette Giuffrida, e venerdì inizierà le sue gare, con possibilità per gli ...CASTELFRANCO - Mattia Busato torna a vestire l'azzurro alla terza edizione degli2023, manifestazione globale di sport, cultura e comunità, che abbraccia una molteplicità di discipline (fra cui anche il karate), in programma da mercoledì 21 giugno a domenica 2 ...

European Games. Italtuffi a caccia del primo pass olimpico FIN - Federazione Italiana Nuoto

L'Italia vuole essere grande protagonista agli European Games, competizione multisportiva che è iniziata oggi e si protrarrà a Cracovia (Polonia) fino al prossimo 2 luglio. Giovanni Malagò, Presidente ...Pablo Garcia e Alonso Rodriguez teste di serie numero 1. Urna favorevole per Cremona e Cassetti: potrebbero essere la mina vagante del torneo ...