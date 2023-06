European Games 2023 | Janowicz ci riprova col padel | sarà in campo a Cracovia

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Negliappena cominiciati a, in Polonia, cianche iltra gli sport della competizione. La Krakow Main Square è allestita per il grande evento ed è pronta a ospitare i giocatori più forti d’Europa. Tra questi c’è anche Jerzy, ex campionissimo di tennis, che sta continuando la sua carriera sempre con la racchetta in mano, ma sulda. Nella competizione,giocherà il doppio maschile e il doppio misto: due metri di potenza e talento per trascinare la Polonia a una medaglia. Ecco le parole proprio dell’atleta polacco: “Questa è la mia rinascita, dopo tanti infortuni. Ilè molto diverso dal tennis e anche i guadagni sono diversi (ride, ndr), ma con il ...

Il programma del karate agli2023: Giovedì 22 giugno: kata maschile e femminile, categorie di peso femminili 50 e 55 kg e di quelle maschili 60 e 67 kg nel kumite. Mattia Busato, ...Sono stati sorteggiati all'Hotel Hilton i tabelloni dei tre tornei di padel " Maschile, Misto, Femminile " in programma aglidal 21 giugno. Partenza domani alle 9 in punto sui campi dello Ksos Center di Cracovia e Spagna da battere in tutte e tre le specialità. Pablo Garcia e Alonso Rodriguez, sono le teste ...

Ha preso il via quest'oggi l'avventura dell'Italsincro nell'edizione 2023 degli European Games. Di scena questa mattina nella piscina di Oswiecim, città a circa 70 km da Cracovia (Polonia), la fase pr ...Mantova E’ ai nastri di partenza la terza edizione degli European Games, che si svolgerà a Cracovia e nella regione della Malopolska, in Polonia, da oggi ...