Euro esproprio della casa

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Adeguare il nostro patrimonio immobiliare alle rigide norme «green» imposte dall’pa, ossia zero emissioni entro il 2050, significa interventi estremamente costosi, tra 45 e 55 milaper ogni edificio, e spesso neppure possibili nei palazzi storici o antichi. Una «patrimoniale» mascherata che colpisce duramente quasi tutti gli italiani. Oltre a svalutare la maggior parte delle abitazioni. Nei giorni scorsi oltre 25 milioni d’italiani hanno versato con l’acconto Imu 11 miliardi dinelle casse dello Stato, si replica tra sei mesi. Il fisco, in un paese dove sinistra e sindacato invocano la patrimoniale spalleggiati dall’Ue, intasca così non meno di 51 miliardi all’anno. Occuparsi di case in Italia obbliga a indossare i guanti bianchi, invece l’pa si è messa ruvidissime tenaglie, rigorosamente «verdi«, ...