Eur – Rubano 129 capi di vestiario | arrestati tre romeni

(Di mercoledì 21 giugno 2023) – Superfurto di, ben 129, a Euroma2 nel quartiere alla periferia dellatale. Per sfortuna dei ladri, la polizia si è insospettita di vedere un furgone con targa romena in attesa fuori del centro commerciale con un uomo al volante e col motore acceso. Gli agenti sono rimasti a controllare a distanza, in vigile attesa di vedere chi aveva tanta fretta di allontanarsi dal posto. Poco dopo, sono sopraggiunti in tutta fretta dal centro commerciale due uomini che trasportavano grosse buste piene di merce. Gli agenti sono intervenuti, hanno accertato che le buste, tutte schermate per non far scattare i controlli all’uscita, contenevano 129d’abbigliamento, senza ovviamente essere accompagnati da scontrini- I tre ladri, di 39, 36 e 21 anni e di il nazionalità romena, sono stati ...