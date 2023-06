Maschile, borghese, eterosessuale, bianca, sovranista e anche un po' luddista. Questa è l'Italia sulla quale sono chiamati a riflettere i maturandi del 2023. Un' Italia che, grazie al cielo, non ...Ci sono uomini. e uomini bisessuali e. uomini che non pensano affatto al sesso e ... Er monno è pieno de. Ma scarso de Omini. (Anna Magnani). Una donna senza un uomo è come un pesce ...Nell'ultimo anno, la principale modalità di trasmissione è risultata quella tra(46,4%), seguita dagli MSM (23,8%): questo dato ha invertito il trend rispetto agli anni ...

Eterosessuali, maschi, nostalgici: ecco gli italiani secondo le tracce (inattuali) del tema alla Maturità la Repubblica

Nessun accenno alle donne, ai migranti, alla crisi ambientale nei titoli dei compiti assegnati agli studenti. Nel 2023 si va verso il futuro sognando il passato ...Con la cancellazione da parte del Tribunale di Padova dei 33 atti di nascita di bambini nati in coppie omogenitoriali, il genitore non biologico non esiste ...