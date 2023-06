Esplosione nel cuore di Parigi | crollato un palazzo | almeno 16 feriti di cui 7 molto gravi «Ci sono persone intrappolate sotto le macerie» – Il video

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Una potenteha scosso nel pomeriggio di oggi, 21 giugno, il quinto arrondissement diunè andato in frantumi eal suolo, come mostrano alcuniche circolano sui social. La prefettura diha reso noto un bilancio provvisorio del tragico accaduto: 16, di cui 7 in condizioni. Le cause dell’restano da accertate, è stato inoltre precisato. Diversi testimoni hanno riferito di aver vistole, ed altre negli appartamenti e uffici degli edifici interessati. L’è avvenuta attorno alle 17 al numero 295 ...

AGI - Una violentaha scosso rue Saint - Jacques5 arrondissement di Parigi, vicino al Pantheon e al Jardin du Luxembourg . Si tratterebbe di una fuga di gas che ha portato al crollo della facciata di un ...Un'dovuta probabilmente al gas ha provocato un enorme incendio5/o arrondissement di Parigi, in pieno centro, non lontano dal quartiere latino. Almeno un palazzo è crollato, una densa nube ...L'edificio esploso per una fuga di gas è sede di una scuola di musica americana Un'enormecausata dal gas seguita dal crollo della facciata di un edificio. E' successopomeriggio a Parigi,quinto arrondissement, rue Saint - Jacques, vicino al Pantheon . Una grossa ...

Parigi, esplosione nel V arrondissement: crolla una palazzo e diversi altri a fuoco Il Fatto Quotidiano

Parigi. Un'esplosione dovuta probabilmente al gas ha provocato un enorme incendio nel 5/o arrondissement di Parigi, in pieno centro, non lontano dal quartiere latino. La facciata del palazzo in fiamme ...Un enorme incendio è scoppiato a Parigi. La facciata del palazzo è crollata e la sindaca della capitale francese è accorsa sul posto. Una vera e propria tragedia. La facciata ...