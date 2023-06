Esplosione nel cuore di Parigi | crollato un palazzo | 2 dispersi | 29 feriti di cui 2 gravi «Ci sono persone intrappolate sotto le macerie» – Il video

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Una potenteha scosso nel pomeriggio di oggi, 21 giugno, il quinto arrondissement di. Unè andato in frantumi eal suolo, come mostrano alcuniche circolano sui social. Secondo le autorità francesi, il bilancio attuale è di 29, 2 dei quali versano incondizioni. E ci sarebbero almeno 2. Ma diversi testimoni hanno riferito di aver vistole, ed altre negli appartamenti e uffici degli edifici interessati. Le cause dell’restano al momento da accertare. L’è avvenuta attorno alle 17 al numero 295 rue Saint-Jacques, ...

Prima quella che si sospetta essere stata una fuga di gas, poi la fortee infine il crollo di un palazzo in rue Saint - Jacques,quinto arrondissement di Parigi , non lontano dal Panthéon. Al momento il bilancio delle persone coinvolte secondo la polizia ...Paura e disastro a Parigi dove una spaventosaha provocato un grosso incendio5° arrondissement, in pieno centro, non lontano dal quartiere latino. La facciata del palazzo in fiamme è crollata e ci sarebbero diverse persone ...Invece poi vedo questo fumo nerissimo e molto veloce sprigionarsicielo. Tre, quattro minuti, un fumo scurissimo, molto alto, che va verso ovest", racconta la testimone commentando l'...

Crolla un palazzo nel centro di Parigi, probabile fuga di gas. Persone sotto le macerie e feriti RaiNews

Una forte esplosione si è verificata nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 17, nella rue Saint-Jacques di Parigi. Si registrano venti feriti, quattro dei quali in condizioni gravi. Stando alle prim ...Una forte esplosione e il successivo incendio che ha coinvolto più palazzi. Nel pomeriggio di oggi Parigi ha vissuto una vera e propria tragedia, probabilmente a causa di una fuga di gas.