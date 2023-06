Esplosione nel centro di Parigi | crolla una scuola di musica americana | quattro feriti gravi «Fuga di gas»

(Di mercoledì 21 giugno 2023). Un'dovuta probabilmente al gas ha provocato un enorme incendio nel 5/o arrondissement di, in pieno, non lontano dal quartiere latino. La facciata del palazzo...

L'V arrondissement L'è avvenutaV arrondissement, in pieno centro, non lontano dal quartiere latino e vicino al Pantheon. Secondo Le Figaro, che cita autorità locali, si ...Un'dovuta probabilmente al gas ha provocato un enorme incendio5/o arrondissement di Parigi, in pieno centro, non lontano dal quartiere latino. Almeno un palazzo è crollato, una densa nube ...... divorato dalle fiamme, e verificare la legittimità della presenza nella struttura di un numero così alto di bombole di gas che avrebbero potuto,caso di un'generalizzata, determinare ...

Esplosione nel cuore di Parigi, crollato un palazzo: almeno 4 feriti ... Open

L’esplosione pare causata da una fuga di gas. Una colonna di fumo è ben visibile nel V arrondissement, non lontano dal quartiere latino, nella ...E' successo nel quinto arrondissement, non lontano dal quartiere latino. Le fiamme sarebbero state provocate da un'esplosione ...