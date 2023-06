Esplosione in centro a Parigi | crolla palazzo | persone sotto le macerie video

L'ha provocato un enorme incendio dal quale si è sprigionata una densa nube di fumo nero visibile da tutta la città. I palazzi colpiti dalla deflagrazione sono diversi, come ha dichiarato ...La7.it - Sono immagini impressionanti quelle che arrivano daldi Parigi, dal 5/0 arrondissement, dove è crollata la facciata di un edificio e dove ci sarebbero palazzi in fiamme, forse per una ...PARIGI, IL VIDEO DEL DISASTRO Il primo bilancio dell'e del successivo crollo della facciata di un immobile parla di quattro feriti in condizioni di emergenza assoluta e diversi altri in ...

Parigi, esplosione in centro in scuola di musica: 16 feriti, 7 gravi. Gente sotto macerie Sky Tg24

Parigi. Un'esplosione dovuta probabilmente al gas ha provocato un enorme incendio nel 5/o arrondissement di Parigi, in pieno centro, non lontano dal quartiere latino. Roma, incendio di ...Una violenta esplosione ha scosso rue Saint-Jacques nel quinto arrondissement di Parigi, vicino al Pantheon, non lontano dal quartiere latino. Si tratterebbe di una fuga di gas che ha portato al ...