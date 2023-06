Esplosione e incendio nel centro di Parigi | scoppia il panico | già 16 feriti

Un palazzo è crollato nel centro di Parigi a seguito di un', probabilmente dovuta a una fuga di gas, che ha provocato un enorme. Il fatto è avvenuto nel V arrondissement, non lontano dal Louvre e dal quartiere latino. Secondo i media ...Una forte, il crollo del palazzo e poi l'che si è allargato agli edifici vicini. E' successo nel V arrondissement di Parigi, nella zona vicina al quartiere latino e poco distante dal ...Feriti gravi e altri in modo lieve il bilancio del crollo parziale di un palazzo a Parigi in seguito a una fuga di gas e alla successiva. L'è avvenuto poco dopo le 17 in un edificio a rue Saint - Jacques nel quinto arrondissement della capitale francese, vicino il Pantheon . Lo riferiscono i media locali, secondo ...

Esplosione con maxi-incendio in centro a Parigi: crolla un palazzo - Video Il Fatto Quotidiano

REGGIO CALABRIA, 21 GIU - Alcune bombole di gas, una o due, presenti in un deposito non autorizzato a Vito, nella zona nord di Reggio Calabria, sono esplose a causa delle fiamme di un incendio provoca ...Una forte esplosione è avvenuta a Parigi nel 5° arrondissement, su rue Saint-Jacques, vicino al Pantheon, e ha innescato un incendio che ha provocato il ...