Esplosione a Parigi | persone sotto le macerie del palazzo

Un palazzo è crollato nel centro dia seguito di un', probabilmente dovuta a una fuga di gas, che ha provocato un enorme incendio. Il fatto è avvenuto nel V arrondissement, non lontano dal Louvre e dal quartiere latino. ...La prefettura di, affermando che 'al momento nessuna causa dell'è accertata', ha dichiarato che ci sono 16 feriti , di cui sette in condizioni molto gravi. I media francesi parlano ...Non è al momento chiaro il numero di persone presenti nell'edificio al momento dell'. La prefettura di, spiegando che 'al momento nessuna causa dell'è accertata', ha ...

Esplosione nel cuore di Parigi, crollato un palazzo: almeno 16 feriti di cui 7 molto gravi. «Ci sono persone intrappolate ... Open

Una forte esplosione è avvenuta a Parigi nel 5° arrondissement, su rue Saint-Jacques, vicino al Pantheon, e ha innescato un incendio che ha provocato il ...Una forte esplosione, seguita da un incendio, ha coinvolto alcuni palazzi del centro di Parigi. Ancora ignote le cause, anche se si pensa a una fuga di gas ...