Esplosione a Parigi | crolla un palazzo in fiamme in pieno centro

... tranquillizza Laurent Nunez, prefetto di. Ma tutta la zona è stata transennata e a nessuno ...di gas perché molti testimoni dichiarano di aver sentito un forte odore di gas prima dell', crolla un palazzo in centroUn'dovuta probabilmente al gas ha provocato un enorme incendio nel quinto arrondissement di, in pieno centro, non lontano dal quartiere latino. Ci sono almeno 16 feriti, di cui sette in ...

Crolla un palazzo nel centro di Parigi, probabile fuga di gas. Persone sotto le macerie e feriti RaiNews

Una forte esplosione si è verificata nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 17, nella rue Saint-Jacques di Parigi. Si registrano venti feriti, quattro dei quali in condizioni gravi. Stando alle prim ...Roma, 21 giu. (askanews) - Un incendio ha devastato un palazzo nel centralissimo V arrondissment di Parigi provocando il crollo parziale dell'edificio; i feriti sono sedici. A provocare il rogo una fu ...