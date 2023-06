ESG | quale sostegno per le piccole e medie imprese?

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Secondo il World Economic Forum, spetta alle aziende più grandi e consolidate coinvolgere le PMI nelle catene del valore sostenibile, fornendo know-how e tecnologie Lecostituiscono il 90% dellea livello globale, creano due posti di lavoro su tre in tutto il mondo, sostengono il benessere di oltre due miliardi di persone e sono indispensabili per il buon funzionamento delle catene di approvvigionamento globali. Nonostante il loro enorme impatto, molti non sono ancora pienamente impegnati su questioni ambientali, sociali e di governance (ESG). È facile capire perché. L’UE, ad esempio, classifica lecome quelle con 11-49 persone e ricavi inferiori a 10 milioni di euro all’anno. Un’azienda didimensioni ha 50-249 ...