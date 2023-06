Esami maturità 2023 | prima prova | le tracce su Quasimodo | Moravia | Piero Angela e Whatsapp

"È arrivato il giorno deglidi. Ricordo l'ansia, ma quello che succede oggi lo ricorderete tutta la vita". Così Giorgia Meloni rivolge via Instagram il suo in bocca al lupo ai maturandi. "Affrontatelo a testa alta"...Il grande giorno è arrivato: dalle 8.30 di stamattina al via glidiper 536.008 studenti. Si parte con la prima prova, italiano. 14 mila le commissioni coinvolte, per un totale di 27.895 classi. Tra le tracce scelte Quasimodo, Moravia, Piero Angela, ...... ha deciso senza battere ciglio di iscriversi come candidata 'esterna' all'esame diall'...giovani che oggi qui con me ed in tutta Italia sono pronti a superare gli ostacoli degli: lo ...

Maturità 2023, prima prova: tracce, soluzioni e tutte le novità sul tema di Italiano Skuola.net