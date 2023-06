Ergastolo per l’attivista trans che macellò e bruciò 3 persone | ma è finito in un carcere femminile

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Roma, 21 giu — Dana Rivers, l’ex attivistache ammazzò barbaramente una famiglia di tree ne fece un rogo, passerà il resto della vita in galera senza possibilità di libertà condizionale. Lo ha sentenziato il 15 giugno, il giudice Scott Patton, che ha deil caso «il crimine più depravato» che avesse mai gestito durante i suoi 33 anni di mandato. Peccato che di «giustizia» in questo caso è davvero difficile parlare: Rivers, 68 anni, si identifica come donna e grazie alle inique leggi californiane sconterà il «fine pena mai» in un. L’efferato triplice omicidio compiuto dalnel 2016 sconvolse la comunità Lgbt americana per ferocia e sadismo dell’esecuzione. A perdere la vita furono due donne lesbiche unite in ...