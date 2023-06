Empoli | Vicario vicino al Tottenham | accordo da 20 mln

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Guglielmosembrerebbe essere sempre piùal. Il club inglese con l’si sarebbero messi in contatto per il portiere italiano, l’potrebbe chiudersi per una cifra di 20 milioni più bonus. Mancherebbe poco alla fumata bianca. SportFace.

Summit Juventus -, il direttore sportivo a un passo dal chiudere quello che sarebbe il primo colpo di mercato. La Juventus continua a fare la spesa in Toscana. No, non è Firenze la città verso cui sono rivolte ...Per cautelarsi, i nerazzurri hanno bloccato Guglielmodell'Sempre dall', andrei a pescare Bandinelli : ha l'età giusta, ha dimostrato di valere, ed è ... e ricavare un bel gruzzoletto aiuterebbe a cofinanziare i progetti Frattesi -- Milenkovic ...

Il Tottenham si è buttato su Vicario per la porta. Gli Spurs sono pronti a offrire 20 milioni di euro e ora l'Empoli aspetta solo l'offerta ...Un interesse reale e concreto: il Tottenham ha messo gli occhi su Guglielmo Vicario, portiere classe 1996 grande protagonista nell’ultima stagione in Serie A con l’Empoli. Arrivano dunque conferme in ...