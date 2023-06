Empoli | ufficiale il rinnovo per mister Zanetti | la nota del club

Paolo Zanetti ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con l': il comunicatodel club azzurro L', tramite i propri canali ufficiali, ha confermato il rinnovo di contratto di Paolo Zanetti. IL COMUNICATO -Football Club è lieta di ...Per il tecnico anche un'opzione per un'ulteriore stagione- Paolo Zanetti resta alla guida dell'il rinnovo fino al 2025, con opzione per un'ulteriore stagione, del 40enne tecnico veneto. "Mister Zanetti sarà ancora il nostro allenatore - ha dichiarato il presidente azzurro ...Commenta per primo Paolo Zanetti ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con l '. Ecco la nota: 'Football Club è lieta di annunciare che Paolo Zanetti sarà ancora alla guida della prima squadra azzurra. Il contratto del tecnico scadrà nel giugno del 2025, con opzione di rinnovo per un'...

Empoli, ufficiale il rinnovo di Zanetti: il comunicato GianlucaDiMarzio.com

Paolo Zanetti ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con l'Empoli. Ecco la nota: "Empoli Football Club è lieta di annunciare che Paolo Zanetti sarà ancora alla ...Paolo Zanetti sarà ancora l'allenatore dell'Empoli. Ecco la nota del club: "Empoli Football Club è lieta di annunciare che Paolo Zanetti sarà ancora alla ...