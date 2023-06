Emanuela Orlandi | Fdi ottiene nuovo rinvio della commissione d’inchiesta Il vicepresidente Parrini Pd | “Sconcertante e grave”

16 ragazze tra 14 e 18 anni sono scomparse a Roma in un arco temporale compreso tra maggio e giugno 1983. Questo dato sorprendente emerge da uno studio fatto realizzare dall'avvocato del foro di ...Due uffici giudiziari, di due Paesi diversi, sono al lavoro per accertare la verita' sulla scomparsa di, sparita a Roma il 22 giugno di 40 anni fa. Due indagini, a piazzale Clodio e in Vaticano, che viaggiano parallele ma che potrebbero avere punti di contatto con attivita' istruttorie ......9 anni e a giugno di 15,6 anni, nella stessa zona dove si persero le tracce die Mirella Gregori. Un "dato scientifico" emerso da uno studio fatto realizzare dall'avvocato del foro ...

Emanuela Orlandi, sono passati 40 anni. Un percorso incredibile a ripensarlo ora anche attraverso i tanti reportage televisivi e letterari che si sono succeduti negli ultimi anni. Una Via Crucis per l ...