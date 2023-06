Elon Musk può avere un ruolo fondamentale per individuare il sottomarino disperso | ecco perché

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Le squadre di salvataggio cercano freneticamente, la tensione è altissima e l’ossigeno comincia a scarseggiare. Passano le ore, ma delTitan ancora nessuna traccia. Un aereo canadese ha “rilevato rumori sottomarini nell’area di ricerca” dove si ritiene possa essere sparito ma si sta ancora cercando di individuarne l’origine. Il piccolo mezzo della OceanGate Expeditions, usato per dei tour esclusivi vicino al relitto del Titanic, è scomparso dai radar della guardia costiera domenica scorsa, mentre si trovava immerso nelle acque dell’oceano Atlantico con cinque turisti a bordo oltre ai membri dell’equipaggio. L’esperienza, 640 chilometri a sud dalle coste di St. John’s (isola canadese di Terranova) sarebbe dovuta durare otto ore. Tutto il viaggio, invece, otto giorni. E adesso è corsa contro il tempo per individuarlo, visto che ha un’autonomia di ossigeno di ...

Cosa c'entra Elon Musk nel caso del sottomarino disperso (e cosa può fare per salvarlo)

