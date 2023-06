Elon Musk ha | difatti | bloccato le trattative con le etichette discografiche

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Avantie dopo: c’è una violazione che viene commessa da sempre su Twitter. Stiamo parlando del mancato pagamento dei diritti d’autore – effettuato da altri social network – di cui la piattaforma non si è mai sostanzialmente occupata pur permettendo la condivisione di contenuti che contengono canzoni e video., che ha preso in mano Twitter nel 2022 spendendo 44 miliardi di dollari, ha scelto di fare orecchie da mercante e proprio in seguito a questo atteggiamento l’industria musicale statunitense (tra cui nomi noti come Sony, Universal e Warner) ha deciso di procedere per vie legali. Cosa ha fatto (o non fatto)affinché si giungesse a questo punto? LEGGI ANCHE >>> «Al momento, il problema dell’AI è il diritto d’autore», l’intervista a Giorgio ...