Elodie | sexy testimonial dei preservativi Fan in delirio

(Di mercoledì 21 giugno 2023)è la nuova edella Durex. La nota azienda diha scelto la cantante (all’anagrafeDi Patrizi) come sua promoter per le campagne pubblicitarie di questa estate. In particolare per il lancio del nuovo prodotto Supersottile. Il brand ha scelto la hit “Strobo” (canzone contenuta nell’album “Ok. Respira”) come colonna sonora per il suo nuovo spot. Il post della cantante che sta facendo impazzire il webLe note del ritornello, già molto noto, accompagnano, quindi, gli spot della Durex: “Come stelle impazzite che cadono giù / Che cadono, cadono, cadono in una danza / Stelle impazzite che cadono giù /Che cadono, cadono, come il cielo in una stanza / Facciamo effetto strobo”. La collaborazione, prevede, poi che l’artista romana 33enne realizzi una serie di contenuti ...

Elodie sexy testimonial per Durex. E su Instagram i fan impazziscono QUOTIDIANO NAZIONALE

La cantante romana seducenti posta due scatti ed è un tripudio di commenti. C’è anche quello della collega Elisa: “Ma come possiamo fare qua” ...Per la cantante post in costume per pubblicizzare un marchio "hot". La reazione infuocata dei supporter e il commento divertito di Elisa.