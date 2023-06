Elly Schlein | Pd aperto a tutte le forze Ma tutti chiudono la porta

(Di mercoledì 21 giugno 2023) "Noi siamo aperti al lavoro su temi comuni conle altredi opposizione, cercando di costruire alleanze sui temi. Il Partito democratico ha davanti a sé la mobilitazione dell'estate militante che abbiamo lanciato lunedì su molte battaglie, molte delle quali vedranno anche il nostro invito alle altredi opposizione a partecipare alle iniziative che metteremo in campo. Asenza esclusione, a quelle che vogliono costruire un'alternativa alla destra", le parole dinel corso di una conferenza stampa alla sede del Partito Democratico. La leader dem non manca poi di chiedere la ratifica del Mes: "Voglio ricordare che è l'ultimo Paese il nostro che manca nella ratifica. Sono impegni internazionali che l'Italia aveva assunto e il non ratificare velocemente ...

Roma, 21 giu. La maggioranza e' nel caos. Lo dice la segretaria Pd. Dopo quanto avvenuto alla Camera sul Mes, con il ministero dellEconomia che sconfessa la propaganda del governo, oggi al Senato non riesce a far approvare emendamenti preparati allultimo ...La reazione di Pd e M5s Si è subito scagliata all'attacco l'opposizione, con la segretaria del Pd, che ha commentato così la vicenda: 'La verità è che questo esecutivo non sta in piedi, ...... oggi in visita ufficiale a Roma, ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la segretaria del Pde Papa Francesco in Vaticano. Alle 17, quindi, l'incontro a Palazzo ...

De Masi: “Ci sono 3 sinistre che alle elezioni devono unirsi, altrimenti avremo un ventennio di destra Il Fatto Quotidiano

