Elio | Pintus e Follesa sono i giurati di LOL Talent Show Conduce il Mago Forest

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 21 giugno 2023)La loro missione è trovare il decimo concorrente della quarta edizione di LOL. Loroin tre, hanno tutti partecipato al comedy, e formano la giuria di LOL: Chi Fa Ridere è Dentro. Prime Video ha annunciato che saranno, Katiae Angeloi giudici dello spin off del fortunato programma, disponibile nel 2024. Alla conduzione il, reduce dal successo di Gialappa. Con l’obiettivo di far ridere i tre giudici, ci saranno non solo comici ma anche artisti di ogni genere: maghi, cantanti, imitatori, mimi, improvvisatori, rumoristi, persone comuni con spiccate doti di intrattenimento, e molti altri personaggi che non ...