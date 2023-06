Elemental | recensione | l’amore che innaffia il fuoco

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Ilsembra essersi spento. Come se della cara vecchia Pixar fosse rimasta solo cenere. Come se il grande talento dello studio fosse evaporato. Ma è davvero così o è solo fumo negli occhi? Davvero la lampadina si è spenta o sono i nostri occhi a vedere le cose in modo diverso? Questadisi apre tra tante domande, perché abbiamo un grande dubbio che ci frulla in testa. Dopo tre anni di film Pixar arrivati su Disney+ e dopo il flop del ritorno in sala con il deludente Lightyear, forse il pubblico ha perso fiducia, guadagnato pigrizia e costruito un bel paraocchi a forma di pregiudizio. Una pigrizia confermata dal pessimo avvio dial box office americano, dove la nuova fatica dello studio californiano sembra navigare verso un cocente flop. Flop che, lo diciamo subito, questo bellissimo ...

