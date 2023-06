Educatore gay | il parroco annulla il centro estivo Arcigay | “E’ discriminazione”

(Di mercoledì 21 giugno 2023)gay: ilil. L’ira di: “Diseducante e discriminatorio”. Accade a Cesena dove a pochi giorni dall’avvio delle attività, ildi una parrocchia della periferia non aprirà i battenti: il motivo sarebbe l’omosessualità di uno degli educatori dello stesso campus, cancellato ancora prima di iniziare. Le attività estive della parrocchia sarebbero dovute partire a breve guidate da educatori in parte giovanissimi (16enni), tranne il ragazzo omosessuale e un altro maggiorenne. Gli educatori, comunque, avevano già incontrato i genitori dei ragazzi ospiti per iniziare a definire i dettagli delle varie attività. Il campusdi una parrocchia nella periferia di Cesena è stato cancellato ...

...Enzo Lattuca commentando l'annullamento in città di un centro estivo parrocchiale dopo che l'unico organizzatore maggiorenne è stato definito da un parroco inadatto a ricoprire il ruolo di...Il centro estivo chiude perché l'. A deciderlo la Diocesi che gestisce il centro parrocchiale di Cesena , dopo essere venuta a conoscenza di un post con scambio di baci tra l'assunto ed un ragazzo. La ..."Essendoil giovane non è proponibile comedelle giovani generazioni": questa la posizione della Diocesi, che a pochi giorni dall'apertura del Grest ha deciso di chiudere i battenti. Un ...

Annullato centro estivo perchè l'educatore è gay TGLA7

Le ultime vicende della procura di Padova sull'omogenitorialità non hanno lasciato indifferente Marco Mengoni. La questione della "seconda mamma" che no appare nel ..."Se da una parte il messaggio di non discriminare nessuno non può che essere condiviso, dall'altro mi sembra giusto proporre alcuni motivi di riflessione che indirizzo a tutti, a chi vi prenderà parte ...