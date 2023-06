Edoardo Donnamaria e Matteo Diamante pronti per il loro talk show | tutto svelato!

La modella e influencer - ex fidanzata di Francesco Chiofalo, oggi sta conche ha conosciuto nel reality - ha confidato ai suoi follower di non seguire una dieta particolare. La ...esagera e fa preoccupare i fan: ecco cosa ha combinato l'ex gieffino per consolarsi dalla ...Altro che crisi! Antonella Fiordelisi edsempre più innamorati e complici. Ecco come sono stati beccati dai fan, ...

Donnamaria e Fiordelisi, uniti più che mai. “Nessuna crisi”: ecco la prova Il Tempo

Una giornata indimenticabile per Edoardo Donnamaria! Oggi per l’ex concorrente del Grande Fratello VIP 7, [tag]Edoardo Donnamaria[/tag], sarà ...Tutto pronto per la sesta serata dell’Rtl102.5 Napoli Pizza Village. Arriva anche Edoardo Donnamaria, che ha condotto insieme ad Angelo ...