(Di mercoledì 21 giugno 2023) Ungià conosciuto dalle forze dell’ordine è statoin piazza Pezzullo ada causa di dinamiche concernenti lo spaccio. I fatti Il ferito è stato trasferito in ospedale. Il colpo, per fortuna, non ha intaccato gli organi interni. Sull’accaduto indagano i Carabinieri. Segui ZON.IT su Google News.

Paura in strada ad Eboli: uomo accoltellato al culmine di una lite

