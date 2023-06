È Zanoli la pedina di scambio per un super colpo | che affare con l’Atalanta

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Di rientro dall’esperienza in prestito alla Sampdoria, Alessandropotrebbe essere la carta per ildalLa stagione di Alessandroè stata una delle più folli e paradossali dell’intera storia del calcio. Il giovane terzino ha infatti debuttato in quest’annata in Champions League, in maglia Napoli contro l’Ajax, in quel di Amsterdam. Poi, il primo breve utilizzo in Serie A in casa partenopea, prima di finire in prestito alla Sampdoria in lotta per non retrocedere. Perè stato dunque exploit, con 2 reti e 2 assist messi a referto, in un campionato che lo ha visto finire in B da tesserato dei blucerchiati, nonché Campione d’Italia da tesserato del Napoli. Con la discesa della Doria in B però,farà senz’altro ritorno all’ombra ...