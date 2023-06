È “La Stazione” di Jacopo De Michelis il giallo del 2023 | ambientato a Milano Centrale

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Tra poco più di un’ora – mentre sto scrivendo questo pezzo – si compirà il rito del solstizio d’estate e quindi – si spera – molti di noi avranno un po’ più di tempo estivo per leggere. Mi capita – occupandomi di narrativa – che mi si chieda su un solarium estivo, su un treno periglioso come quelli della Circum, o nelle prime cene d’estate, che cosa leggere? È una domanda che non amo perché la risposta implica una responsabilità: e spesso quando una persona non la si conosce nel profondo si rischia di perdere una potenziale amicizia o di passare per superbo… Ma parlare di libri è anche un periglioso modo di avviarla una conoscenza e quindi bisogna anche correre l’alea. Ebbene – partendo da una petizione di principio che la maggior parte di chi legge in estate cerca in unod in un thriller il genere per potersi adagiare – dovremmo dire “Elp (pagg, 436; euro 17; ...