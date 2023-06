E la sguattera del Guatemala? Le balle di mister antimafia contro Carlo Nordio

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 giugno 2023) "Personalmente non conosco intercettazioni inutili, sono disposte da giudice. Personalmente non riesco a immaginare spostamento di risorse da un versante a un altro". Lo ha detto Giovanni Melillo, procuratore nazionalee antiterrorismo, nel corso dell'audizione in Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali. Parole in chiara opposizione a quelle del ministro della Giustizia, che nei giorni scorsi ha sottolineato di volerne limitare l'uso solo per le inchieste su mafia e terrorismo. "Esistono attività di indagine estremamente delicate ed invasive che hanno bisogno di garanzie non meno delle intercettazioni tradizionali ed esiste da parte nostra una difficoltà a penetrare gli ambienti digitali sempre più usati dalle reti criminali e terroristiche", ha ...