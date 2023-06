È di Sibora Gagani il corpo trovato murato in Spagna | la rivelazione di Marco Romeo | già accusato dell' omicidio della ex

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Ildi, una ragazza di origine italo-albanese, è statoin un appartamento a Terremolinos, in, lo scorso 6 giugno dalla polizia spagnola.era scomparsa nove anni fa, nel luglio del 2014, ed è stata sua madre, Elisabetta Shahini, a non perdere mai la speranza di poterla ritrovare. A condurre la polizia al luogo in cui il cadavere era nascosto è stato...

Il Giudice del Tribunale di Torremolinos ha già interrogato Marco Gaio Romeo, di Nettuno, quale presunto autore del delitto di, la ...Per nove anni i familiari hanno cercato disperatamente, 22enne italo - albanese scomparsa a Torremolinos, in Spagna . E per nove anni il suo cadavere è rimasto murato proprio nella camera da letto che la giovane condivideva con il suo ...1. IL KILLER DELLE FIDANZATE Estratto dell'articolo di Pierangelo Sapegno per 'la Stampa'MARCO GAIO ROMEO Uomini che uccidono le donne. Nelle sue immagini mute la cronaca inscrive di nuovo altre scene di femminicidio, a rimandarci sdegno ...

Omicidio Sibora Gagani, il DNA conferma che è suo il corpo murato ... Fanpage.it

Il test del DNA ha confermato che il corpo ritrovato murato in un appartamento in Spagna è di Sibora Gagani, la ragazza italo-albanese di 22 anni, ...Il Giudice del Tribunale di Torremolinos ha già interrogato Marco Gaio Romeo, di Nettuno, quale presunto autore del delitto di Sibora Gagani, la giovane ...